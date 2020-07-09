中醫的鐵粉年齡完全顛覆刻板印象，中華民國中醫師公會全國聯合會調查，看中醫的年輕人越來越多，甚至20到29歲年齡層每3人就有1人每月找中醫調理身體。就醫原因中，以調理身體最多，其中19歲以下年輕人超過6成都是因為「筋骨痠痛」問題就醫，其他原因還有胃食道逆流、胃脹氣問題。

「中醫醫療認知與行為」網路調查，由中醫師公會全國聯合會與康健雜誌合作，在今年4月針對1112名民眾進行。

調查發現，1年內看過中醫的人接近8成，而回答每月都要看中醫至少1次的「中醫粉」逾3成，其中又以30到39歲的人最多（41％），20到29歲（36.2％）及40到49歲（36.5％）。另外，有症狀才看中醫的人則占了一半以上。

至於看中醫的原因，中醫師公會全國聯合會主委陳潮宗表示，民眾最常因為調理身體來找中醫，包括常小感冒、手腳冰冷、水腫、婦科或睡眠問題等，都是民眾一進診間就開口要求解決的長期困擾。

打破過往看中醫的人都是老扣扣的刻板印象，中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚說，調查顯示，19歲以下年輕人有超過6成都因「筋骨痠痛」問題求診中醫，他強調，傷科一向是中醫的寶，只要一有扭挫傷、運動傷害等發生，透過中醫針炙及傷科診治其實效果十分的好。

調查另發現，台灣民眾對中醫藥的認知都提升不少，打破「中醫藥會傷腎？」的迷思，受訪者有68％都知道慢性腎臟病可以看中醫；且受訪者也都知道針炙不只能治療筋骨傷害，也能治療其他疾病，並有81％受訪者都知道科學中藥。

科學中藥怎麼吃才對？陳潮宗也提供小訣竅，事實上，科學中藥由於多添加玉米澱粉等賦形劑，早就不像傳統中藥般良藥「苦」口，別急著一口氣吞下肚，最好以嗽口方式，讓科學中藥在口中與開水充分溶解之後再嚥下。

(中時 )