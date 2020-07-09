刑事局偵查第七大隊今年初獲報，潘姓男子專門在網路招募年輕人到大陸開立銀行帳戶，再給予數千元酬勞作為人頭帳戶，幫博弈業者洗錢，立即報請基隆地檢署檢察官林渝鈞指揮偵辦。

警方調查，該批大陸人頭帳戶全數集中於北市內湖瑞光路某科技大樓內使用，且每日洗錢流量高達1000多萬人民幣，研判該處為大型洗錢水房據點。上月兵分多路前往基隆市暖暖區、北市內湖區等多處據點搜索，查扣電腦19台、行動電話87支、大陸門號SIM卡57張、門號申請書23份、大陸銀行U盾323個、銀聯卡140張等洗錢水房贓證物，拘提潘嫌及洗錢水房成員廖嫌共8人，並通知人頭帳戶申請人鍾嫌到案。

警方深入追查，發現洗錢水房成員皆為曾經上市的奕智博數位娛樂開發公司旗下員工，6月18日再前往新北市汐止奕智博總公司搜索，現場查獲由該公司自行經營的「迎晉、星宇、人馬座」等3家線上博弈平台，當場查扣電腦10台、行動電話16支、銀聯帳戶7個等證物一批，並將謝姓幹部等4人逮捕，日前再通知該公司代理執行長潘女、總經理林男、財務經理林男及幹部陳男到案說明。

(中時 )