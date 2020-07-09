老牌家電大廠大同強勢改選，今遭經濟部否決新任董事變更登記申請，形同讓局勢回到原點。對於大同案下一步，經濟部長王美花今明指，把改選登記否決掉，就是認為這不算是合法的改選，接下來大同可自行重開，或是由少數股東申請召開(股東臨時會)。如果仍逾期不改選，不排除動用《公司法》195條，請他們限期改選。

至於這個逾期是多久？王美花說，不是具體1個月、2個月或半年，是一個流動概念客觀情形，先把這權益留給股東看有沒有要行使。這是重大權益，小股東不可能沒有想法。

王美花進一步說明，否決董事登記後，大概有三條路，第一條是大同公司理解，願意重新召開股東會。否則少數股東可以依照公司法173條來主張召開。如此還過期不改選，就不排除依照公司法195條「限期改選」，由主管機關請公司趕快改選。

對於大同搬出企業併購法條文當經營鬥爭工具，後續是否要修法？王美花認為，公司法看來看是有工具可以處理的，有沒有不足 再看後續的情形，不夠再看哪邊去加強。至於被公司派依企併法排除資格的股東，看金管會給他們填寫的表格裡，投資人都明確勾選了策略性投資，經濟部和金管會看起來這些投資人沒有要用企業併購法的主觀意圖。客觀來看，企業併購常見是A公司要不要來併購B公司，一群人到市場上公開購買股票，從這樣個案看起來，沒有屬於併購概念。

(中時 )