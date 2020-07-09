台中力拼1.2萬戶社宅！台中市政府副市長黃國榮率市府團隊，於市府會見內政部政務次長花敬群、國家住宅及都市更新中心執行長張溫德，商談社會住宅興辦事宜；黃國榮說，藉由中央、地方資源共享，可大幅提升台中社會住宅興辦量能達1.2萬戶，加速減輕青年、勞工朋友居住負擔。

市府表示，會議由副市長黃國榮率都發局長黃文彬、建設局長陳大田、教育局副局長方炳坤、住宅發展工程處長許由興等人；與內政部政務次長花敬群、國家住宅及都市更新中心執行長張溫德等進行會談。

黃國榮說，台中市社會住宅政策推動分2階段推行，目前第1階段111年目標上修至5008戶；市長盧秀燕上任一年多以來，已新增西屯國安段、烏日新榮和段、霧峰錦州段及沙鹿平等段等4處基地；納入第2階段興辦標的，預計可再增加1222戶，總計達到6230戶社會住宅存量。

都發局長黃文彬指出，社會住宅基地選擇應將地方民意、在地需求納入考量。建物規畫建議比照「台中共好社宅」質量並進，除滿足基本居住功能，也需因地制宜導入當地所需的社福、青創、托嬰、托幼等設施，全方位照顧住民所需。

黃文彬強調，市府後續也將持續盤點區位、面積適宜基地，研議納入第二階段興辦標的，攜手與中央共同達成1.2萬戶社會住宅的目標，讓青年在台中市能夠安居樂業。

(中時 )