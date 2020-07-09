台灣高鐵（2633）董事長江耀宗、總經理鄭光遠在3年前自願減薪，年薪刪減金額約在3、400萬左右。但近期卻遭爆料公司另以編列獎金方式將原本薪水補足，再度引發「肥貓」爭議，對此，台灣高鐵則提出4點回應，強調重視公司治理、董總薪酬按照交部規定辦理，且董總薪酬低於市場相同職務的中位數。

台灣高鐵提出4點聲明回應，第一、公司一向遵法循規，重視公司治理，所有董事及經理人薪酬，皆詳實揭露於公司年報中，以「假減薪」等用詞意圖汙衊，本公司至感遺憾。

第二、交通部從2016年12月間要求台灣高鐵依照薪酬標準核給董事長及總經理薪酬起，董事長及總經理薪酬均已遵照交通部規定辦理，並於近年公司年報如實揭露，期盼社會大眾給予遵法循規的企業公平對待與正確理解。

台灣高鐵也重申，董事長江耀宗在2016年10月18日就任後，當時薪酬係經董事會盱衡公司治理精神，核議比照先前歷任董事長標準支薪；嗣後於同年底為配合政府政策調減薪酬，以符合「交通部派任或推薦至公股民營事業及其轉投資事業之董事長、總經理薪資標準規範」，並追溯自董事長就任日起。

總經理鄭光遠雖非屬交通部正式推薦或派任人選，但董事會基於公司治理考量，並徵得本人同意後，亦配合調減薪酬。

且江耀宗自2016年10月就任台灣高鐵董座至今年6月底，台灣高鐵營收、獲利大幅成長，不僅提前清償銀行借款超過900億元、公司市值大幅躍升89％，突破2,000億元，股價也遠優於同期大盤漲幅的29％。

此外，台灣高鐵從2018年起，連續三年獲選為「公司治理評鑑」前5％優良企業，證明公司在運營、財務、公司治理、企業社會責任各方面努力，成效卓著。

同時，台灣高鐵曾委託外部顧問公司（Willis Towers Watson）進行薪酬競爭力市場調查，本公司董事長與總經理薪酬皆低於市場上相同職務中位數。

(工商 )