7月15日起三倍券（紙本）將在全台郵局開賣，交通部長林佳龍今（9）日赴中華郵政視察購買流程。林佳龍也當面向郵政總經理江瑞堂要求，須成立應變小組，要最快時間解決第一線突發問題，確保每家郵局足量供應。

中華郵政指出，本次將投入1.2萬名人力，全台1,269家郵局在7月18、25日兩個周六也要加班販售，並設計有三大分流措施。

第一是區域分流，鼓勵地方郵局與周邊村、里、鄰長合作，提供大宗代辦。第二是時間分流，依據身分證字號單雙號，單號周一、三、五可買，雙號周二、四可買，周六則不分單雙號均可買。每一人也可購買五人份（自己＋另外4人，或是自己不買，幫另外5人買）。

第三是郵局內分流，15日起將提供三倍券專門號碼牌、專辦櫃檯，針對村、里、鄰長等的大宗購買，或是民眾不小心過號，也提供「專辦或是指定櫃檯」處理。若是現場人太多，也授權第一線郵局機動性開放「寄卡」服務，民眾可將健保卡及1千元寄放在櫃台，由郵局人員依序辦理。

(工商 )