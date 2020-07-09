大陸官媒《新華社》在《新華社新聞報導中的禁用詞》的45條字詞之後，再度增添57條禁用詞，發布《新華社新聞信息報導中的禁用詞和慎用詞》，當中對台灣事務的報導詞語有嚴格規定，徹底否定台灣的國家地位，規定不能直呼「台灣政府」，要改用「台灣當局」、「台灣方面」，「九二共識、一中各表」也禁用。

《新華社》過去的規定中，嚴禁大陸媒體對台灣的報導出現「中央」、「國立」、「中華台北」、「總統」等詞，就連形容台灣是「福爾摩沙」都不行。這次更明定不使用「台灣政府」一詞！不直接使用台灣當局以所謂「國家」「中央」「全國」名義設立的官方機構名稱，對台灣方面「一府」（「總統府」）、「五院」（「行政院」「立法院」「司法院」「考試院」「監察院」）及其下屬機構，如「內政部」「文化部」等，可變通處理。

舉例來說，「總統府」，將被稱為「台灣當局領導人幕僚機構」「台灣當局領導人辦公室」；對「立法院」則稱為「台灣地區立法機構」；對「行政院」稱為「台灣地區行政管理機構」；對「台灣當局行政院各部會」稱為「台灣某某事務主管部門」「台灣某某事務主管機關」，若有特殊情況下，不得不直接稱呼上述機構時，必須加引號，另外陸委會可以直接使用，稱為「台灣方面陸委會」或「台灣陸委會」。

至於「國家」「中央」「全國」名義設立的官方機構中官員的職務名稱，明定稱為「台灣知名人士」「台灣政界人士」或「xx先生（女士） 」，也就是蘇貞昌院長將成「蘇先生」，對「總統府秘書長」，可稱為「台灣當局領導人幕僚長」「台灣當局領導人辦公室負責人」；對「行政院長」，可稱為「台灣地區行政管理機構負責人」 ；對「台灣各部會首長」，可稱為「台灣當局某某事務主管部門負責人」；對「立法委員」，則稱為「台灣地區民意代表」。

另外，針對「總統府」、「行政院」和「國父紀念館」等作為地名，在行文中使用時，可變通處理，可改為「台灣當局領導人辦公場所」、「台灣地區行政管理機構辦公場所」或是「台北中山紀念館」等，新華社身為大陸官方媒體，但在報導相關的法條時，也等同是為大陸官方政令宣導，這些條文一出，讓台灣鄉民驚呼，大陸怎麼有那麼多的規範啊！

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(中時電子報)