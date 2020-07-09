「市政建設不分藍綠」！新竹市長林智堅去年啟動5星學習之旅，率市府團隊參訪花蓮縣，觀摩有機農漁業、科技教育及觀光政策，花蓮縣長徐榛蔚9日也率團隊來訪。（陳育賢攝）

「市政建設不分藍綠」！新竹市長林智堅去年啟動5星學習之旅，率市府團隊參訪花蓮縣，觀摩有機農漁業、科技教育及觀光政策，花蓮縣長徐榛蔚9日也率團隊來訪，參觀新竹公園、動物園、漁人碼頭，體驗新竹市的觀光魅力與城市美學。

疫情解禁，各縣市政府啟動市政交流，繼屏東縣長潘孟安來新竹市參訪之後，花蓮縣長徐榛蔚今天也率市政團隊來訪，市長林智堅親自導覽新竹公園、解說動物園再生計畫。

林智堅指出，而具百年歷史的新竹公園過去缺乏整合管理，如今讓全台原址現存最久的動物園重生，開幕半年已突破百萬參觀人次，為市庫挹注2800多萬元，成效斐然，也成功招商活化湖畔料亭、玻工館春室、森林食堂、氣象站、昆蟲館、星巴克等特色景點，讓政府、企業與人民三贏。

林智堅同時表示，去年率市府同仁到花蓮縣展開5星學習之旅，對徐縣長「有溫度」的施政印象深刻，觀摩花蓮的有機農漁業、觀光政策後，獲益良多。

徐榛蔚則表示，此次透過雙城的會議交流了許多建設與想法，團隊也分享花蓮縣的縣政治理及農產業簡介，希望透過縣市交流，未來能有更多合作，一起為人民福祉努力。

(中時 )