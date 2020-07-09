台北市士林區，今（9）日下午3點40分，位於德行東路1棟4層樓的住宅，屋頂加蓋突然起火燃燒。警消人員接獲通報後，立即趕往現場迅速將撲滅火勢，現場燃燒面積9平方公尺。位於德行東路的一處民宅，火災現場救出一對母子，但媽媽無生命跡象緊急送醫，5歲男童雖被濃煙嗆到，但意識清楚，目前也已經送往醫院。至於整起火警詳細發生原因，仍有待警方進一步調查釐清。

(中時電子報)