士林住宅驚傳火警！現場救出母子 媽媽無生命跡象 16:302020/07/09 中時電子報 陳鴻偉 、 黃瀞儀 、 林俊翰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 士林住宅驚傳火警！現場救出母子 媽媽無生命跡象(讀者提供/林俊翰翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市士林區，今（9）日下午3點40分，位於德行東路1棟4層樓的住宅，屋頂加蓋突然起火燃燒。警消人員接獲通報後，立即趕往現場迅速將撲滅火勢，現場燃燒面積9平方公尺。位於德行東路的一處民宅，火災現場救出一對母子，但媽媽無生命跡象緊急送醫，5歲男童雖被濃煙嗆到，但意識清楚，目前也已經送往醫院。至於整起火警詳細發生原因，仍有待警方進一步調查釐清。 (中時電子報) #媽媽 #無生命跡象 #火警 #救出 #母子 #士林 #民宅 #頂加 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國隊長成海巡艦「抗鼠」英雄 擋板化身盾牌超吸睛 15:562020/07/09 社會 失序少年持斧「爆砍」派出所大門 警盾牌手槍全上陣 迅速制伏 15:532020/07/09 社會 擁20歲嫩妻還想娶小老婆 富商設局找男員工性侵 結果升天了 15:582020/07/09 社會 前宏達電天才首席設計師簡志霖 收回扣當內鬼移智財法院審理 15:572020/07/09 社會 印度大叔對母牛壞壞遭逮 牧場主人：她情緒穩定 16:282020/07/09 社會 社會熱門新聞 太魯閣落石砸死日籍車手 跨海爭國賠落空 敗在「2字」 - 社會 大陸第一高樓慘成瀑布 大水從60樓直灌9樓豆腐渣現形 - 社會 動漫展掀裙公開「黑森林」 女大生：我本來就不穿內褲 - 社會 衛生局女墜樓 執行長夫妻逼死人？社運王奕凱：一整家影帝 - 社會 男大生自撞癱瘓家長求國賠償4000萬 敗訴原因曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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