廣達(2382)6月合併營收934.71億元，年增18.41%，亦再創今年單月新高。上半年合併營收為4604.8億元，年減1.41%；NB上半年出貨2180萬台，年增逾3成。

廣達第二季受惠於WFH需求，單季營收2701億元，季增達42%，年增約1成。廣達在NB方面今年第二季出貨表現出旺季的效應，單季出貨高達1450萬台，創歷年同期新高，季增達99%。6月單月NB出貨520萬台，H1累計NB出貨2180萬元，年增36%。

除了NB出貨報佳績外，廣達旗下雲達(Quanta Cloud Technology; QCT)也在日前宣布加入美國Open RAN政策聯盟(Open RAN Policy Coalition)。該聯盟由全球45家領導性電信營運商與供應商所組成，促進各方採用開放式、可互通的無線接取網路(RAN)。雲達基於在5G佈建的實戰經驗及卓越能力，脫穎而出成為台灣唯一一家Open RAN政策聯盟成員。

Open RAN政策聯盟為美國政府政策建言單位之一，成立初衷即為確保美國在新世代網路建構上能持續引領全球。聯盟提倡由聯邦政府投入資源，支持5G等先進無線電技術的研發，秉持開放、創新的基本原則，降低技術導入門檻、促進業界良性競爭。Open RAN能支援無線系統解構與虛擬化，讓無線電創新技術能更快速、更容易導入網路。比起分別建置各個元件，開放系統本身的高互通性，也具有高度競爭優勢。

雲達近十年和雲端服務業者密切合作推動RAN的開放，過去幾年已提供硬體設備給日本樂天電信(Rakuten Mobile)的雲端原生行動網路(cloud-native mobile network)使用，並參與開放式網路自動化平台(ONAP)基於機器學習的資料湖泊(Data Lake)計畫。

(時報資訊)