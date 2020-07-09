近期房地產氣氛熱絡，達麗(6177)董事長謝志長說，公司在全台北、中、南都有推案，現在房市就和天氣一樣熱！北市士林區陽明大苑一案自5月推出遇到疫情，自已也很緊張，不過目前已銷售8成，實在賣得太好了，現在決定提早開工，預期將會在2023年提前完工。

達麗今年全年度推案量(含餘屋10~20億)規模約在200億元左右，其中下半年推案量超過百億，計劃9、10月將率先推出的是台南三井OUTLE正對面總銷37億元的案子，預期每坪開價19~20萬元，目前已吸引很多人來問，公司認為銷售可望再創佳績，接下來10~11月台中將分別推出總銷53億、總銷15億元兩筆個案。

達麗今年前5月營收已近17億元，年底將會有已售7成三重大景匯案即將交屋入帳，而明年完工量目標158億，先完工的將是美國西雅圖一案，預計將會在4~6月完工入合併營收；接下來將會是總銷29.3億元「達麗上東京」，此案6月完工、8月交屋；達麗.大道接著將在9月~10月交屋；達麗漾City及居山都在12月完工，將力拚交屋速度。

謝志長笑著說，達麗陽明大苑這個案子進場時剛好遇到疫情，自已也很緊張，疫情使得大家無法出國，而利率又低、資金潮又多，再加上這個區域10年來沒有推案，所以推出後就大受當地區域客的青睞，實在賣得太好了，現在決定提早開工，預期將會在2023年提前完工。

達麗陽明大苑總銷約45~46億元，地主分回後，達麗可銷金額約40.3億元，每坪成交價落在95~100多萬元，高樓層成交每坪超過百萬，6成都是區域客，總價帶在2000~7000萬元，共有120戶，包括兩個店面，達麗可售戶數達100戶。

達麗陽明大苑找來日本百年營造大廠「熊谷組」台灣分公司「華熊營造」擔綱營建工程，今日舉行簽約儀式，謝志長自豪的說，此案完工後將成為士林區最耀眼的地標。

(時報資訊)