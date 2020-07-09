宏達電(2498)今(9)日宣布，與晶華酒店合作，打造「VR兒童遊戲室」，注入6款人氣體驗遊戲，相當於也是助威飯店業者搶攻這波爆發的國旅商機。

宏達電本次與台北晶華酒店合作，全新打造一間「VR兒童遊戲室」，讓暑期全家親子旅遊的同時，還有機會接觸最新VR科技，體驗HTC與美國自然歷史博物館合力推出的《雷克斯暴龍VR體驗》等六款兼具沉浸體驗、冒險探索、以及體能強化等寓教於樂功能的VR遊戲供房客體驗。除能讓大小朋友接觸最新科技，並且還能享有飯店推出的「盛夏郵輪式度假體驗」，從吃、喝、玩、樂、買、學等6個面向、住宿和娛樂全包式的度假新選擇，配合政府政策，使用「安心旅遊券」或「振興券」消費還享有優惠。

宏達電表示，這次和台北晶華酒店合作，不只是把握暑期國旅的黃金假期，讓更多民眾可接觸HTC VIVE最新VR內容與科技，此次展出包含體驗美國自然歷史博物館《雷克斯暴龍VR 體驗》，內容為美國自然歷史博物館年度重要展覽《霸王龍：終極掠食者》的一部分，就算無法親臨紐約造訪博物館，消費者也可以把握這機會與博物館的展覽同步，此外，還能潛入海洋之心，踏在沈船甲板上，觸摸地球最大生物鯨魚，一覽海底夢幻奇觀《The Blu》，或是體驗VR動感音樂遊戲《尖叫旅社Popstic》，跟著韻律節拍舞動你的身體，還有適合全家大小同樂的《憤怒鳥Angry Birds VR: Isle of Pigs》，身歷其境在憤怒鳥遊戲空間，調整彈弓，做出一完美的投射，還有《方舟公園》等冒險探索類遊戲體驗，內容豐富。

(時報資訊)