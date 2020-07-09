嘉義縣竹崎鄉1名許姓女子飼養的黑狗被對面曾姓飼主養的比特犬無故狂咬，遍體鱗傷，許女將黑狗被攻擊過程的影片po上網，希望社會大眾評評理，並報警處理，嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如表示，該比特犬沒有絕育、沒有晶片且沒防護措施攻擊鄰犬，預計處以8萬3000元罰鍰。

從影片中可見，比特犬衝向黑色土狗，並狂咬超過半分鐘，導致黑狗深受重傷，過程中比特犬飼主的家人拿著雨傘打狗，希望將他們分開都未果，曾姓飼主日後也在臉書發文道歉，並解釋犬隻有地盤性，沒將狗教好會虛心檢討。

家畜所曾於5月12日與13日派員前往曾姓飼主住家訪查，經查依行政院農業委員會「公告具攻擊性寵物及其出入公共場所該採取之防護措施」，曾姓飼主養的比特犬及美國比特鬥牛犬屬危險性犬隻品種，案發當日曾姓飼主未依規定將其所飼養的危險性犬隻繫繩及未採取適當防護措施，並攻擊許君所飼養犬隻，造成該犬隻受傷就醫，已明顯違法。

林珮如表示，依動保法第20條規定，具攻擊性的寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由成年人伴同，並採取適當防護措施，違者依同法第29條規定，處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，另因該犬隻沒有絕育也沒有晶片，依法再開罰。

(中時 )