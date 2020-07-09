大葉大學應日系透過課堂分組討論，提升學習成效；近年前往日本交換留學、海外實習的學生愈來愈多，也吸引全國對赴日求學、工作有所嚮往的學生來就讀，成為選填熱門科系之一。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

大葉大學應用日語系每年都有學生前往日本交換留學，至今已有25人完成雙聯學位，同時取得台、日兩地大學畢業證書，目前仍有8人在日本留學中、另有27人在日本的飯店、商店機場等參與海外實習。應日系教師團隊致力於教學創新，今年有3人通過教育部「教學實踐研究計畫」獎助，名列全國第一。

應日系主任陳文瑤指出，教育部推動「教學實踐研究計畫」，新年度獎助名單公布，大葉大學總計有14件計畫獲獎助；其中，應用日語學系副教授李美麗、洪良倩，與助理教授李桂芳等，1口氣有3人通過計畫申請，是全國日文相關科系中件數最多，課程涵蓋文法、寫作與會話，面面俱到，顯見應日系對提供優質教學的用心。

身兼外語學院副院長的李美麗說，她的研究計畫「建立日語語法學習習慣之教學三步曲-教師主導＆翻轉教學＆PBL-」，針對大一初學者設計，以8周到10周為1階段，共分3階段，循序漸進培養學生日語文法學習的習慣。考量學生是初學者，第一階段由教師主導，第二階段透過影片自學的翻轉教學，引導學生學習，第三階段再加入問題導向教學，為學生奠定基礎。

副教授洪良倩則針對大二生設計應用會話課程，以「TBLT教學法改善日語溝通能力之教學實踐」計畫，藉由課外主題補充、分組討論，訓練學生的日語聽講能力與團隊合作精神，培養日語溝通表達能力。

李桂芳則以「導入後設認知與專題導向學習的日語進階作文教學研究」計畫，要求學生專題介紹中台灣人文風情，幫助學生強化日語寫作技巧與思辨力，二度通過獎助。

陳文瑤表示，應日系很多學生都是從零開始學日文，透過師徒制精神，老師們非常用心指導學生培養外語能力，更積極輔導學生赴日留學或全職實習；包括明海大學、長崎外國語大學、山口大學、室蘭工業大學、大阪觀光大學、宮崎大學、攝南大學、武藏野大學等8校，都提供留學機會。光是長崎外語大學，就已有25名應日系學生取得雙聯學位。

另外，財務金融學系副教授鄭孟玉，將被商管學生視為「大魔王」的會計課程，導入遊戲、翻轉教室，還寫心智圖筆記、拍影片，認識電子商務觀念、學習產品行銷技巧，連續3年獲得研究計畫獎助。

(中時 )