擁有200多年歷史，並有「美國總統衣櫥」之稱的男裝公司「布克兄弟」(Brooks Brothers)，在周三向法院申請破產保護，免受債權人的追擊，同時也試圖出售品牌。在此之前，已經關閉了一些門市，並準備關閉其美國製衣工廠。

BBC報導，Brooks Brothers 以西裝著稱，該公司的歷史可以追溯到1818年，許多美國總統是品牌愛用者，包括林肯、格蘭特、甘迺迪、尼克森，以及歐巴馬在內，數十位美國總統都購買他們的西裝。

它在全球擁有約500家門市，其中約有一半在美國，擁有4,000多名員工。不過，近年來，由於辦公室休閒風更為主流，顯得過於正式的西裝，在男裝的銷售比例也降低，加上網購、電商更形競爭，使Brooks Brothers的銷售範圍更為侷限，在疫情大流行之前，該公司其實一直在尋求轉型，開始推出平價休閒款式，又遇到新冠病毒爆發，也就難以維持。

評價家說，他們的衣服顯得正規、拘謹，是成熟的和傳統人口喜歡的形式，但是對於前衛的新一代消費者來說，這樣的衣服就越來越不合時宜了。

Brooks Brothers 的董事長克勞迪奧·德·維奇爾(Claudio Del Vecchio)說，該公司正在採取步驟以確保生存，首先要撙節開支，縮小規模，先關閉了多數美國工廠，也關閉51家門市。

他說：「疫情大流行是加劇成衣業的阻力，只能先尋求保護，以促進業務的有效銷售，是公司目標的最佳一步。」

Brooks Brothers是美國最早的成衣品牌 ，第一家服裝店就開在紐約曼哈頓。在南北戰爭時期，北軍的軍官服就是Brooks Brothers 在承包製作的，不過由於南方控制了棉紗原料，所以Brooks Brothers生產不了好的軍官服，只能用碎布重新黏合，造成早期的北軍軍服遇到下雨會溶化，成為南方軍的笑柄。

小羅斯福(中坐者)在雅爾達會議，所穿的深色披風，也是Brooks Brothers。(圖/美國國會圖書館)

不過聯邦美國與美軍繼續支持Brooks Brothers，林肯就是愛用者，他在第2任期時，專的就是該公司專門為他訂製的西裝。外套襯裡手工縫了一隻美國鷹，上面刻有「一個國家，一個命運」的字。當林肯遭到暗殺時，穿著的西服也是Brooks Brothers的這一套。

(中時電子報)