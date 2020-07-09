台中市后里區公館里尾社路排水側溝，因年久失修塌陷，加上溝內空間小致水流不通，每遇颱風豪大雨，即造成道路淹水，長時間沒下雨時，又經常發臭。立委楊瓊瓔9日會勘，市府養工處將進行整建，預計8月進場施工，9月底前可完工。

立委楊瓊瓔偕同市議員陳本添今邀市府建設局養工處長彭岑凱、公館里長馮詠淮前往后里區公館里尾社路會勘排水側溝。

馮詠淮指出，尾社路353號至尾社路398巷口排水側溝，30年來都沒整治過，水溝蓋都還是舊式鑄鐵水溝蓋，因水溝寬度、深度過小，造成淤泥堆積發臭，且每逢大雨洪水就溢出溝面積水成災，附近住家不斷反映，卻因經費不足遲未動工。

養工處長彭岑凱表示，現場從舊式鑄鐵水溝蓋縫隙發現側溝容量確實太小，必須加寬加深，確實有修繕需要，建設局同意立即進行改善工程，全長共320公尺，工程將於8月展開施工，預估9月可完工，經費約為200萬元。

楊瓊瓔表示，改善道路側溝長約320公尺，另外尾社路及尾社路398巷口的橋版面護岸基礎也要一併補強，期待整頓好的水溝遇到大雨不怕淹水，居民也不再擔心散發惡臭氣味。

(中時 )