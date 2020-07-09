台中市文化局舉辦「起造．城中城─穿越．遇見．再發現」成果展，將開放典獄官舍供民眾申請夜宿。（林欣儀攝）

可以想像夜宿在古蹟裡是什麼感覺嗎？台中市府文化局推動歷史空間再造，針對日治時代三大監獄之一的台中刑務所修繕並舉辦階段性成果發表，11日起將開放其中的典獄官舍、公共浴場供民眾參觀，特別的是，8月8日還有夜宿官舍活動，邀民眾體驗日治時代的監獄官員生活。

台中市府文化局配合文化部歷史空間再造計畫，內容包括修繕台中州廳、台中刑務所及綠空鐵道軸線，今年邁入第二年，特別舉辦「起造．城中城─穿越．遇見．再發現」成果展，串聯修繕完成的典獄官舍及公共浴場，本月11日至8月15日開放參觀導覽。

台灣中城文化再生協會理事長蘇睿弼說，此展覽以典獄官舍為主，展出舊建築中的脊瓦、在房舍內找到的行李箱等，並開放鄰近的公共浴場，民眾可散步至浴場中泡腳、體驗當時民眾的日常。

文化局副局長曾能汀指出，展覽活動內容豐富且多元，除長達1個月的空間開放，最亮眼的是8月8日將登場的「生活美學與生活產業：城市老屋與日常時光」活動，將開放40組民眾申請夜宿古蹟、體驗早期官舍生活。

負責修復工程的建築師郭俊沛表示，台中舊城範圍雖不如華山文創園區，但其是由點構成的面、影響力更大，從中可一窺早期水道配置計畫等，不但是重現歷史現場，更藉由填補舊空間、給予新風貌，盼形成完整的文化街區、進而帶動周邊經濟。

(中時 )