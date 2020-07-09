聖暉（5536）今日公布6月合併營收達13.79億元，創今年單月營收次高記錄，月增28.34％、年增14.09％；第二季合併營收38.58億元，季增25.25％；上半年合併營收69.37億元，年增7.39％。展望第三季，聖暉看好台商回流與全球供應鏈生產基地轉移至台灣、東南亞及中國國家產業支出政策，持續帶動聖暉接單表現暢旺。

聖暉表示，先前因疫情影響訂單遞延認列，主要客戶復工後加速工程施作進度，挹注6月營收月增28.34％。隨著半導體、醫療生技等產業朝台灣、東南亞地區新建產能趨勢明確，帶動工業用、生化及醫藥用無塵室工程需求升溫；另外，中國政府對於半導體產業投入資金持續放大，挹注聖暉無塵室機電整合工程及化學供應系統訂單需求旺盛，為整體接單動能注入成長活水。

近年來全球產業面臨美中貿易衝突、新冠肺炎疫情等負面因子影響，使得全球供應鏈加快重組腳步，台灣經濟部宣示將加快實踐產業鏈智慧化，導入5G、AI智慧化技術推動產業發展、數位轉型並發展創新應用，建構台灣的半導體設備、材料「國產化」，為台灣打造四大中心「亞洲高階製造中心」、「半導體先進製程中心」、「高科技研發中心」以及「綠能研發中心」以完備國內半導體產業鏈。

聖暉指出，台灣、東南亞地區加速分散產能計畫，提供聖暉旗下業務有利的接單環境。展望今年第三季，聖暉因疫情因素持謹慎觀察看法。雖受疫情影響造成短期在建工程案進度認列遞延，聖暉仍看好台商回流與全球供應鏈生產基地轉移至台灣、東南亞地區及中國國家產業支出政策，持續帶動聖暉接單表現暢旺。

(工商 )