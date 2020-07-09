國際美元走弱，台股高檔區間整理收小紅，但外資賣超台股且小幅匯出，新台幣盤面雖續升，實質匯率則約與前一個交易日相當，陷入小區間整理格局，終場收在29.581元1美元，升值2.5分，台北外匯經紀公司成交量9.21億美元。

外匯交易員指出，台股又站上30年高點後，多頭暫做休息不盲目追高，終場小漲22點，外資也沒有太大的動作，新台幣開盤後維持在29.41元～29.46元的原區間來回整理。看來老大（央行）近來明示全力維護新台幣匯率的穩定，且進場作價力道加大，熱錢也意識到是「玩真的」，這二天都乖乖的，老大也稍微放鬆一點點，不再硬守29.6元防線。

外匯交易員認為，第三季外資在台股領到龐大的現金股利，如果真的看好台股，打算進場加碼，已經非常夠用，如果還是呈現匯入，恐怕就是來者不善了，老大（央行）一定會盯得更緊，杜絕混水摸魚的機會。除非外資大量匯出台股現金股利，否則預料新台幣短線應是續為區間小幅偏升整理走勢居多。

(工商 )