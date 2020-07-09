世界貿易組織（WTO）秘書長阿茲維多（Roberto Azevêdo）將於8月31日提前卸任，秘書長改選提名今（9日）截止，包括英國、韓國、墨西哥、肯亞、沙烏地阿拉伯、奈及利亞、埃及、摩爾多瓦都有提名人選，8名候選人大多擁有經濟、貿易、外交等豐富經歷，其中3人為女性。據傳，已有候選人陣營與台灣聯繫，尋求我方支持。

根據世界貿易組織官網，下任秘書長候選人共有8人，早前已知的有墨西哥外交部北美事務次長庫里（Jesus Seade Kuri）、埃及前WTO服務貿易處長馬杜赫（Hamid Mamdouh）、奈及利亞前財政部長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）、摩爾多瓦前外交部長烏里亞諾夫斯契（Tudor Ulianovschi）、韓國貿易部長俞明希（Yoo Myung-hee）。

至於提名截止日新增的3名人選，分別是肯亞運動文化部長阿米娜．穆罕默德（Amina Mohamed）、沙烏地阿拉伯皇家法院諮詢部長圖瓦吉里（Mohammad Al-Tuwaijri），以及英國國會議員、前國貿大臣福斯（Liam Fox）。

據了解，各國候選人即將展開宣傳期與諮商期，但受到新冠肺炎疫情影響，能否在2個月內取得164個會員國共識仍是未知數。世貿組織表示，將向會員國通知所有候選人名單，並於本月15 日起開始的總理事會特別會議上，讓候選人表達理念並接受提問。據悉，目前已有候選人陣營與台灣聯繫，希望獲得我方支持。

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(中時電子報)