桃園觀塘工業港中油第三天然氣接收站3月28日發生工作船斷纜擱淺，對珍貴藻礁如柴山多杯孔珊瑚造成嚴重破壞，依環境影響評估法規定得召開環評提出因應對策，然而在開發單位藻礁生態影響應對及環境補救措施不足下，本環評決議補正再審。

環保署今(9)召開「桃園市觀塘工業區開發計畫環境影響評估報告書東坪8號擱淺事件因應對策」專案小組初審會議，桃園觀塘工業港中油第三天然氣接收站無動力起重船東坪8號發生流錨斷纜，並於3月28日午後斷纜漂流至G1區觸底，計6塊區域受損，最深約30cm，受損面積約0.58公頃。

開發單位中油股份公司表示，目前已採購天氣風險管理開發公司(WeatherRisk)與Weatherzone合作之預報系統，另針對各船舶耐風浪特性制訂作業標準，例如浪高於1.5公尺時將考量工作船舶是否須撤離，錨纜數量及強度也將提高，另將邀集相關主管機關成立「觀塘跨部會緊急應變通報簡訊群組」。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政表示，幾年前就已經宣告三接開發案是不當開發，如今在官方多數委員的「強暴」下強硬建設，工作船擱淺後開發單位仍不斷強調藻礁沒有被破壞，擺明是「睜眼說瞎話」，批若現階段不停工，那總統蔡英文承諾的溝通也都是假的。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅指出，台電不要老是拿非核家園來包裝造成的意外，環說書承諾會完全避開藻礁和裸露礁體，也承諾若造成藻礁破壞就要求立即停工，但顯然不是這麼回事。

環評委員說，早在2007年設置接收管就已經有破壞藻礁，今年又有工作船擱淺，緊急應變分組作業規範不應只針對這次特殊事件，施工人員教育訓練應放進作業規範裏頭，包含相關主管都應該上教育訓練。

最後環評委員要求開發單位承諾補充事故前後藻礁生態資訊、加強海事工程期間的監測頻率、緊急應變分組作業規範納入海氣象專業人員，以及補足環境補救措施方法，經決議補正再審。

(中時 )