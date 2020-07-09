基隆知名景點廟口夜市生意回溫，竟引起不法集團趁機「借錢」恐嚇，謝姓男子為首的集團近期前往廟口夜市某家攤位要求商借款項，但因店家不願出借，就找小弟潑漆示威，基隆市警方持續追查發現，謝姓男子除了到店家潑漆外，還涉及多起暴力討債，涉及金額高達千萬元，警拘提謝男等5人到案，並查獲改造槍枝，偵詢後送辦。
警方指出 ，具天道盟太陽會背景的謝男為主的集團，自2019年起就在基隆、桃園一帶從事暴力討債行為，若被害人不從，就會教唆旗下小弟前往被害人住處或攤位潑漆恐嚇，警方組成專案小組長時間偵辦，將謝及4名手下拘提到案，共查出槍枝及其放貸金額高達3千萬元，偵詢後移送基隆地檢署偵辦。
基隆市警察局指出，近期配合警政署執行全國同步掃黑、查緝非法槍械及掃蕩地下錢莊3合1專案，在7月初動用232名警力，臨檢酒店、卡拉OK、KTV和小吃店等幫派成員經常聚集，或易生治安事故娛樂視聽場所，掃蕩不法分子，這次除瓦解謝男為首的犯罪集團，也另外查獲游姓男子涉嫌持有1枝非法制式手槍，曾姓、林姓男子等人涉嫌放高利貸。
局長林炎田表示，絕不容許幫派藉各類犯罪危害社會治安，對於任何挑釁公權力之行為將嚴加究辦，他呼籲民眾如有發現可疑不法情事或遭受迫害，請即向警察機關報案檢舉，以利查緝，共同維護社會治安。
(中時 )
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