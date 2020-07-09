基隆一名天道盟太陽會的謝姓成員近期見廟口夜市某家攤位生意興隆，前往該店要求商借款項，但店家不願出借，就找小弟潑漆示威。（基隆市警察局提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆知名景點廟口夜市生意回溫，竟引起不法集團趁機「借錢」恐嚇，謝姓男子為首的集團近期前往廟口夜市某家攤位要求商借款項，但因店家不願出借，就找小弟潑漆示威，基隆市警方持續追查發現，謝姓男子除了到店家潑漆外，還涉及多起暴力討債，涉及金額高達千萬元，警拘提謝男等5人到案，並查獲改造槍枝，偵詢後送辦。

警方指出 ，具天道盟太陽會背景的謝男為主的集團，自2019年起就在基隆、桃園一帶從事暴力討債行為，若被害人不從，就會教唆旗下小弟前往被害人住處或攤位潑漆恐嚇，警方組成專案小組長時間偵辦，將謝及4名手下拘提到案，共查出槍枝及其放貸金額高達3千萬元，偵詢後移送基隆地檢署偵辦。

基隆市警察局指出，近期配合警政署執行全國同步掃黑、查緝非法槍械及掃蕩地下錢莊3合1專案，在7月初動用232名警力，臨檢酒店、卡拉OK、KTV和小吃店等幫派成員經常聚集，或易生治安事故娛樂視聽場所，掃蕩不法分子，這次除瓦解謝男為首的犯罪集團，也另外查獲游姓男子涉嫌持有1枝非法制式手槍，曾姓、林姓男子等人涉嫌放高利貸。

局長林炎田表示，絕不容許幫派藉各類犯罪危害社會治安，對於任何挑釁公權力之行為將嚴加究辦，他呼籲民眾如有發現可疑不法情事或遭受迫害，請即向警察機關報案檢舉，以利查緝，共同維護社會治安。

(中時 )