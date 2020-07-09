華人廣告圈的盛會「第43屆時報金像獎暨第21屆金手指獎」(以下簡稱時報獎)將於7月10日舉辦發佈會，不受疫情影響，廣邀兩岸三地業界人士共襄盛舉，更因此首度舉辦一連串兩岸線上交流活動，展現廣告人在危機中能夠發揮智慧與打破困境的精神持續邁進，也正好呼應時報獎今年「與危機共舞」的主題。

時報獎43年來見證了台灣廣告業發展的軌跡，也是許多廣告人的青春回憶與奮鬥歷程，本次時報獎發佈會除了公佈策劃相關資訊外，今年因應疫情以「與危機共舞」作為本次主題，集結兩岸廣告界重量級人物開啟線上視訊會議，針對廣告界如何共度疫情危機以及廣告圈未來發展進行探討，並舉辦線上「雲乾杯」儀式，共同舉杯慶賀時報獎在疫情中成功啟動，風雨相伴。

時報獎籌備會現場

年初至今許多產業受疫情影響開始轉型，隨著疫情逐漸趨緩，防疫新生活正式進入「後疫情時代」，如何抓住「宅經濟」這個新型態市場的商機，是各產業在後疫情時代生存的關鍵，而廣告業隨著媒體使用受眾生活型態及消費模式的改變，如何利用創意及智慧應對市場的轉變是所有廣告人當務之急的課題，須透徹解析並洞察消費者購物行為變化所帶來的市場動態、品牌通路競爭與機會，才能安然在疫情中「與危機共舞」，因此時報獎希望能集結業界專業人士，共同探討後疫情時代廣告業的應戰策略。

本屆時報獎發佈會訂於7月10日下午2點至4點，地址於星巴克台北重慶門市，誠摯邀請業界廣告人士一同參與，為廣告圈共盡心力。

(中時電子報)