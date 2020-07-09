海科館推出水肺潛水體驗，更加碼介紹各式水下活動裝備及宣導水域活動安全，讓民眾戲水能夠更具有正確的水域安全觀念。（海科館提供／吳康瑋基隆傳真）

隨著疫情減緩，學校也即將邁入暑假，孩子結伴到海邊遊玩，家長難免憂心，對此，海科館除了推出水肺潛水體驗，更藉活動展演加碼介紹各式水下活動裝備及宣導水域活動安全，讓民眾戲水能夠更具有正確的水域安全觀念。

海科館長陳素芬指出，館方從7月開始與國際潛水協會(ADIP)共同推出水肺潛水體驗，活動將介紹潛水裝備（包括輕裝與重裝）並學習水下耳壓平衡等基本技能後，揹上氣瓶，嘴咬調節器，躍入十米以淺的潮境海域，由專業合格教練或助教一對一帶領展開潛水體驗，10歲以上身體狀況良好即可參加，並且在7、8月每週六下午2點，除會繼續進行高人氣的人魚海廢劇場，更會加碼介紹水下活動，民眾只要購買主題館門票入館，就可以免費參加館內所有的活動

產學交流組主任陳麗淑表示，在水域中活動必須以安全為第一優先考量，海科館所推出的各項親水活動皆搭配合格教練與講師，透過活動希望能夠推廣臺灣水域活動並宣導水域活動安全,及同時提供有興趣的民眾能進一步瞭解並使用各式水域活動基本裝備。

海科館說，館方即日起至8月30日暑假期間天天都不休館，並且假日延長營運時間至晚上7點，且因應振興方案同時提供19歲以下及65歲以上各展館參觀免費(團體不適用)，以及套票優惠組合和假日星光票之優惠措施，有興趣的民眾可把握暑假期間多加利用。

(中時 )