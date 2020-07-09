唐榮總經理張仲傑辭呈 王美花速予批准 16:432020/07/09 中時 王玉樹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 唐榮總經理張仲傑涉弊案請辭，經濟部長王美花今表示，收到後已予以批准。(圖：王玉樹攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統府秘書長蘇嘉全外甥、唐榮前總經理張仲傑涉弊主動請辭，經濟部長王美花今表示，昨晚已收到張總經理辭呈，並予批准。 對國民黨質疑經濟部以密件包庇此案，王解釋，這是去年的檢舉案，當時就已請政風與國營會一起處理。列為密件主要因為檢舉人匿名，被檢舉者又是公司高層。而唐榮是上市公司，事實未查證前會影響公司的經營，因此以密件來處理。 王美花強調，這在過往是很常見的作法，因檢舉人匿名因此需謹慎調查真實性。至於後續新接任人選，會再思考，希望是對公司有幫助的。 (中時 ) #公司 #總經理 #密件 #唐榮 #匿名 也許您會感興趣 財經熱門新聞 從陷入瓶頸到大啖華為轉單 台積電叛將300天神助攻陸晶圓龍頭 - 財經 快到12682 又有散戶畢業！下一波別做錯了 - 財經 美股大漲、台股站穩「萬二」 劉泰英警示：拼命製造泡沫 - 財經 5奈米慘輸台積！大咖外資改抱陸廠大腿關鍵曝 - 財經 工具機做三休四 恐現倒閉潮 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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