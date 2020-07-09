總統府秘書長蘇嘉全外甥、唐榮前總經理張仲傑涉弊主動請辭，經濟部長王美花今表示，昨晚已收到張總經理辭呈，並予批准。

對國民黨質疑經濟部以密件包庇此案，王解釋，這是去年的檢舉案，當時就已請政風與國營會一起處理。列為密件主要因為檢舉人匿名，被檢舉者又是公司高層。而唐榮是上市公司，事實未查證前會影響公司的經營，因此以密件來處理。

王美花強調，這在過往是很常見的作法，因檢舉人匿名因此需謹慎調查真實性。至於後續新接任人選，會再思考，希望是對公司有幫助的。

(中時 )