「2020台北國際夏季旅展」將於17日開跑，各家業者紛紛祭出多種好康優惠打算吸引疫後消費。（圖：吳泓勳攝）

夏季旅遊盛會「2020台北國際夏季旅展」將於7月17日開跑，展期一連4天到20日於世貿一館登場，這是今年疫情解禁之後的第1場，更具指標意義，同時也是2020世貿首場大型實體旅展巡迴開跑的第一站，吸引大批政府機關與觀光飯店業者踴躍參與，並祭出折扣好康。例如雄獅旅遊推出星夢郵輪探索夢號4天3夜跳島航程，海景房7900元起，第3、4人半價優惠。

而晶華酒店也首創「盛夏郵輪式度假體驗」3天2夜豪華客房住宿券1萬1960元，較原價為26折等優惠，各家業者攜手力促「疫後消費」爆發。

而為深化兩岸文化和旅遊交流與合作，海峽兩岸旅遊交流協會台北辦事處此次也以「美麗中華—雲遊大陸」為主題，設置AR體感互動拍照區、單車騎行體驗單車騎行體驗區等，同時邀請了大陸東方航空、南方航空、海南航空、吉祥航空等4家航空公司參展。

主辦單位指出，此次展會廣邀全台縣市政府觀光局處、觀光局國家風景區、品牌旅行社、五星飯店、休閒農漁業、特色民宿、星級餐券、美食伴手禮等業者，共計展覽近20個縣市政府、200家廠商、500個攤位，將推出豐富多元的優惠旅遊商品，包含親子旅遊、團體行程、國內跳島遊、星級餐券、泡湯SPA券、網紅特色民宿等應有盡有。

甚至即將使用的振興三倍券在台北夏季旅展期間同樣很好用。只要在展會現場單筆訂單使用振興三倍券，當消費滿1000元以上可享1次抽抽樂機會，最大獎為《本單免單》（該筆訂單免費）以及現金、五星餐券、下午茶券及泡湯券等好禮。

此外主辦單位也於17日到19日的旅展前3天推出限定活動，每日前200名於大廳排隊者，皆可獲得紅包一份，並可到「大會贈品區」兌換獎品，最大獎包含《美福大飯店四人餐券一組》等好禮。

(旺報 )