新北市五股垃圾山開闢中央軸帶，其中第2期道路更推出「五股新冪境」，以混凝土管彩繪「躲貓貓」主題，增加民眾休憩空間。（賴彥竹攝）

整頓五股垃圾山景觀綠地部分，共分為5大區域，目前已完成第1至4區域，第5區域預計8月完工。（賴彥竹攝）

新北市長侯友宜今（9日）視察五股垃圾山公有地活化利用、綠化成果，開心與施工團隊合影。（賴彥竹攝）

新北市五股垃圾山環境髒亂，堪稱城市毒瘤，新北市府去年推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，拆除違建、開闢道路、綠化環境，市長侯友宜今（9日）視察表示，至今已完成2.34公頃綠地，更推出「五股新冪境」，以混凝土管彩繪「躲貓貓」主題，增加民眾休憩空間。

侯友宜表示，五股垃圾山歷經1年整頓，至今已完成2.34公頃綠地，同時也開闢中央軸帶公共安全的道路，至今已完成2期，約有650公尺長，其中第2期更推出「五股新冪境」，以混凝土管彩繪「躲貓貓」主題，增加民眾休憩空間，第3期道路還有615公尺，一定會做完，預計9月完工。

侯友宜說，謝謝在地工廠申請合法化，有165家申請，至今已經核定29家，「希望大家能夠讓環境綠美化，永續的走下去，五股垃圾山的名字就不會再擁有了，我們好好的讓環境變得更好。」

工務局表示，去年11月優先整頓中興路以北、中興路以南中央軸帶公有地區域內的工廠違規占用、違法棄置物，再透過綠美化方式，重新活化土地為景觀綠地，並興闢中央軸帶道路。

工務局補充，在景觀綠地部分，中興路以北公有地占地約2.75公頃，共分為5大區域，目前已完成第1至4區域（約2.34公頃）的綠化工程，原先雜亂成為治安死角的區域，成為煥然一新的都市綠地，供民眾散步、踏青，而第5區域預計8月完工。

(中時 )