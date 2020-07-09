ROG玩家共和國於6月推出ROG Electro Punk系列電競周邊商品，旋即引起民眾關注。為滿足玩家，ROG今(9)日宣布推出限量ROG Strix G15「電馭粉」電競筆電，臻選黑色為機身底蘊，綴以電馭粉配色與電馭文設計，演繹粉色Cyberpunk風格，加上隨貨附贈ROG電馭粉系列的後背包、Strix Impact II電競滑鼠與Sheath滑鼠墊，讓玩家盡情展現獨樹一幟的粉色電競魅力。

全新ROG Strix G15電馭粉最高搭載第10代Intel Core i7處理器與NVIDIA GeForce RTX 2060顯示卡，能執行高強度運算，發揮強大繪圖處理能力，搭配512GB PCIe3 NVMe M.2固態硬碟(SSD)與最高可擴充至32GB DDR4記憶體，不僅能提供龐大儲存空間、安裝大量遊戲與應用程式，還可多工處理各項專業工作負載，展現優秀效能。

至於散熱效能，ROG Strix G15電馭粉採用能為處理器降溫約10°C的液態金屬，能大幅提升散熱效能、維持系統穩定，並具備除塵散熱通道，可有效釋放內部熱能、導出微粒，即使長時間使用也能維持出色效能，讓散熱表現巨幅躍進，從此發揮剽悍戰力、馳騁電光石火的虛擬世界。

ROG Strix G15電馭粉最高搭載15.6吋144Hz IPS級窄邊框螢幕，能呈現細膩入為的遊戲畫面與順暢不撕裂的動態特效，讓玩家盡享沉浸式的優越遊戲體驗，並配備具Smart AMP智慧擴大技術的揚聲器，最高可強化3倍低音與提升2.8倍音量，展現極致動態範圍與超低失真的出色音質，能於遊戲中洞察先機、稱霸虛擬世界。

此外，其具備雙頻WiFi 6連線功能與RangeBoost演算法，能自動切換成最佳連網天線，大幅減少訊號死角與提升30%訊號範圍，不論攜帶至任何場合，皆能毫無懸念地奔馳遊戲世界、盡享飆速快感，是不可或缺的粉紅電競筆電選擇。ROG Strix G15電馭粉電競筆電，建議售價NT$46,900起。即日起至8月16日止，購買ROG Strix G15電馭粉，於官網登錄即贈NT$1,000家樂福禮券。

(科技)