郭男車上已有燒炭跡象，並有服用安眠藥。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市郭姓男子因身染慢性病，8日上午獨自開車到台灣歷史博物館對面停車場尋短，郭妻發現遺書急哭報案，警方及時尋獲郭男座車，他在已在車內昏迷，即刻破窗送醫，救回其一命。

50歲郭姓男子長期慢性病纏身，最近看見長輩因癌症治療插管的痛苦模樣，不願狼狽過餘生，8日留下遺書，自己開車出門，停在台史博對面的偏僻停車場準備輕生。

郭妻一早發現丈夫遺書，哭著打電話報警，警方利用手機定位，鎖定郭男座車大致位置，再派員前往查看，發現郭男座車就停在極為偏僻的停車場位置。

警員見到車內已布滿炭煙，郭男昏迷在駕駛座，生命危在旦夕，眼見分秒必爭，索性拿起警棍猛敲車窗，才順利打開車門，發現車上除了炭盆灰燼，還有安眠藥物，趕緊通報消防隊送醫。

經過醫院急救，郭男幸運救回一命，郭妻對警方及時挽回王男性命，表示十分感激、連連致謝。她表示，丈夫因慢性病不癒，長期受病魔煎熬，最近又看見親戚因癌症插管治療的慘況，不願餘生為病折磨，才會因鬱悶升起輕生念頭。

(中時 )