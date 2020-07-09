智慧型手機市場需求疲弱，大立光(3008)8月拉貨動能未見明顯提升，大立光執行長林恩平表示，由於大部分的客戶都有下修，普遍變保守，6月、7月及8月拉貨動能差不多，雖然8P今年會有客戶導入，且9P也有客戶在設計，但鏡頭升級速度較過去緩慢，不過公司擴產腳步不變，新廠將在2023年完成投入。

大立光今天下午舉行法說會，受到新冠肺炎疫情導致全球智慧型手機需求疲弱影響，大立光第2季合併營收為126.5億元，季減4.27%，年減10.16%，由於營收下滑且產品組合較差，單季營業毛利為86.82億元，季減5.88%，年減11.4%，單季合併毛利率為68.63%，季減1.17個百分點，年減0.97個百分點，為歷年同期次高，營業淨利為74.79億元，季減4.81%，年減12.19%，單季營業淨利率為59.12%，稅前盈餘為69.43億元，稅後盈餘為49.88億元，季減25.77%，年減23.85%，單季每股盈餘為37.19元。

上半年合併營收為258.64億元，年成長8%，營業毛利為179.06億元，年成長11%，合併毛利率為69.23%，營業淨利為153.37億元，年成長12%，營業淨利率為59.3%，稅前盈餘為152.15億元，稅後盈餘為117.08億元，年成長1%，每股盈餘為87.29元。

受到新台幣兌美元匯率急升影響，大立光第2季匯兌損失約9.1億元。

原本第3季起進入智慧型手機傳統旺季，三星、華為等非蘋手機廠及蘋果iPhone新機接續上市開賣，讓大立光等手機零組件廠業績自第3季開始展現強勁成長力道，但全球新冠肺炎疫情難止，尤其是美國及印度等地區新冠肺炎疫情持續蔓延，加上華為受到美國新禁令衝擊，讓智慧型手機傳統旺季落空。

相較於林恩平在股東會時說第3季是傳統旺季，有些客戶因新機即將上市如常拉貨，有些客戶則下修的很厲害，希望今年還是有旺季；林恩平在今天法說會釋出的訊息更為保守，林恩平表示，目前看起來整體需求下來，大部分客戶都有下修，尤其是高階需求掉更多，6月、7月及8月拉貨動能差不多，普遍變保守。

市場需求疲弱，亦導致客戶新產品導入速度放緩，雖然今年有7P新產品，8P及9P亦分別有客戶導入及設計，但林恩平表示，鏡頭升級速度較過去緩慢，明年新開案數量部分還算正常，但最後還是要看銷售狀況。

有法人詢問，此波景氣低迷何時回春？林恩平表示，不知道。

針對法人詢問7P及8P技術門檻，林恩平表示，鏡片數量增加，主要是為追求更高畫素或是更大光圈，但鏡片數量多不等於技術難度高，如果規格低，7P或8P也很好做，技術難度還是要看設計及規格，如：光圈大小及鏡頭高度等。

儘管智慧型手機需求疲弱，大立光擴產腳步未變，已動工的新廠預計2023年完成，另一座台中新廠也將於今年第4季有機會動工。

(時報資訊)