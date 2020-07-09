虛擬實境應用開拓者XRSPACE與外貿協會於「貿協五十」50週年茶會攜手，向台灣工商界領袖、各國駐台大使展演5G新時代之XR國際展覽會，XRSPACE推出世界首款支援5G的XRSPACE MANOVA行動VR裝置，也將於本月於中華電門市陸續開賣。

XRSPACE創辦人周永明表示，XRSPACE攜手外貿協會，希望共同協助品牌廠商在各式參展上的需求，包含如建構與製作3D場景、物件、虛擬參展人、會議，及遠距溝通協調工具上等XR方案，也誠摯邀請更多領域夥伴與我們合作，讓各組織、產業的創新力大爆發，讓世界級的人才創新，透過新時代社交虛擬平台MANOVA，在全球發光發熱。

XRSPACE首創結合好萊塢動畫與台灣資通訊創新血統，打造動畫實景、虛擬化身與場景、XR與AI應用、雲端技術、電腦視覺、遊戲娛樂，以及社交平台。2020年推出世界首款支援5G的XRSPACE MANOVA行動VR裝置，採用高通Snapdragon 845晶片，為市面上第一款預設以手勢驅動的VR裝置。

外貿協會與XRSPACE攜手展示XR國際展覽會，期望透過XRSPACE MANOVA平台結合，帶給世界各地與會人士最輕鬆便利，超越距離限制的展覽體驗。XRSPACE平台能夠透過擬真具象化的3D成像，以及在虛擬世界中全身虛擬化身，達到隨時隨地，不限距離的即時互動。

XRSPACE攜手中華電(2412)與全球5G電信龍頭，正與各領域夥伴積極合作，推出面向大眾消費者的多面向沉浸式虛擬實境體驗，XRSPACE總經理陶韻智表示，自從XRSPACE發表會以來，收到來自各行各業品牌與夥伴的熱列迴響，表達在5G XR新時代共創新價值的合作意願。很高興能夠與台灣大(3045)myVideo、五福旅遊、台北富邦銀行、台北榮總高齡醫學中心、永豐銀行、晶泉丰旅、捷絲旅、富邦悍將棒球隊、插畫家香蕉人、愛樂電台、BAZAAR、ELEVEN SPORTS、ELLE、GoPro、JPTIT、KKBOX、Super360、Women’sHealth、Wondercise、Yahoo TV等傑出品牌廠商夥伴攜手，在XRSPACE MANOVA平台上展現數位轉型創新力。

XRSPACE MANOVA裝置預計2020年7月，率先於中華電各通路開賣。

(時報資訊)