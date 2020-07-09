永豐金證券承銷輔導上櫃的科際精密（4568）營運突飛猛進，受惠於醫療產品第二季出貨量明顯成長以及咖啡機相關產品出貨量持續增加，6月合併營收為1.15億元，創近17個月新高。

科際精密為全球微型氣泵、閥製造領導廠商，今年第一季受到疫情影響，整體營運受到衝擊，不過在第二季隨復工恢復正常，月營收已逐月走高，6月營收更是創下17個月以來單月新高，且較去年同期成長5.02％，且以目前訂單能見度預期7、8月將持續成長。

在宅經濟發酵之下，科際精密6月咖啡機用相關產品出貨量明顯較上個月增加將近5成，也致使今年上半年度家電產品占營收比重提升至40％，預期第三季咖啡機產品出貨量仍看俏，整體營運可望呈現較大的成長動能，科際樂觀看待第三季合併營收將優於第二季。

展望未來，科際精密越南新廠將於今年第四季投產後，集團整體產能將有所提升，各面向之產品亦有其成長契機；家電產品方面，除咖啡機、智能馬桶等既有產品持續成長外，目前與國際品牌新客戶洽談合作中，亦有機會成為長期的成長動能；醫療類產品方面，在負壓傷口治療儀與美國前三大之醫療通路商洽談合作中，預計也在明年能挹注營收成長；車用產品方面，隨車用氣動腰托滲透率提升將帶動車用訂單規模放大。

(工商 )