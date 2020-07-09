今年上半年受新冠肺炎影響，六都交易量小幅下滑2.1%，「家戶購屋比」也從去年的1.8%，下降至1.72%，等於每百戶家庭約減少0.08戶購屋。其中，桃園不僅是六都家戶購屋比最高的「買氣王」，也是六都中唯一家戶購屋比逆勢成長的「成長王」。

根據住商機構統計，六都家戶購屋比隨著房市回溫、買賣移轉棟數成長，從2016年上半的1.4%，逐年成長至去年上半年的1.8%，不過今年上半年家戶購屋比，則是連續四年成長以來的首度衰退。

家戶購屋比是統計評估區域買氣的指標之一，家戶購屋比越高，代表該區域的家庭購屋意願越強，桃園市受惠人口移入紅利、各大重劃區持續開發、新成屋交屋暢旺，上半年每百戶家庭有2.4戶購屋，為六都最高，台中則以2.03戶次之，其餘四都均未達2戶。

過去長年家戶購屋比較低的台北市，受限於都市發展成熟、房價負擔率居高不下，以及人口外移加劇，今年上半年每百戶僅1.27戶購屋，仍為六都之末，亦為六都中唯一未達1.5戶的縣市。

大家房屋企研室主任郎美囡表示，今年前四個月受疫情影響，讓買方購屋意願轉為觀望，不過自用買盤支撐及高端資金布局，5、6月份房市買氣明顯回溫，桃園市因為公共建設持續投入，相對親民的房價，吸引雙北市購屋族人口移入，再加上過去幾年重劃區預售大量推案進入完工高峰期，交屋暢旺，也推升桃園購屋買氣及成長幅度，均居六都之冠。

不過，去年在縣市長大選後不動氣投資帶動一波熱潮的南二都，買氣回歸基本面，台南家戶購屋比從去年上半年的1.7%降至1.5%，高雄則從1.8%降至1.5%，今年缺乏利多話題，加上肺炎疫情等干擾因素，因此房市買氣在六都中有較明顯的緊縮。

(工商 )