後疫情時代國旅興盛，百貨業亦積極打造活動空間吸客；桃園台茂購物中心即提前超前佈署斥資8千萬打造5500坪綠地娛樂休閒公園，預計11日開幕，將是全台百貨購物商場中唯一擁有最大綠地，且近四日試營運即吸逾2萬人潮，估計可挹注上百萬人次進館與帶動周邊消費。

台茂購物中心總經理苗延梅指出，上半年業績受疫情影響，較去年同期衰退約8%，但近2個月人流已經明顯回流，而從去年規劃因疫情延宕開幕期的戶外綠地公園。挾五大項全台獨家娛樂設施而有望成為大桃園新地標，在吸客與疫後三倍券帶動下，力拚全年營收能與去年的62億元持平。

苗延梅表示，台茂在疫情最嚴重的3、4月，業績一度衰退約30%，但進入5、6月後，商場人潮明顯回流，單月業績已經追上去年同期表現，整體上半年衰退約在8%。

而迎來政府的振興經濟措施的三倍券，苗延梅說，台茂推出三倍券優惠3000送300之外，鎖定高客單家電精品等，買6000再送600，以及五折起優惠商品數千種，在大家悶太久前提下勢必出現報復性買氣，加上綠地公園的話題與暑假親子客群湧入，皆有助7、8月全檔買氣增長至少一成。

目前台茂業績仍是北桃園百貨店王，餐飲業績占比約30%，服飾配件居次，苗延梅說，下半年還會陸續新引進桃園首店「貳樓餐廳」、「飛機河粉」、「這一小鍋」、「Whittard」、日本KALDI咖啡農場等，與全台首店Nautica黑帆首店、流行女裝POU DOU DOU、ABC MART等在內的17個零售、餐飲品牌，希望與桃園青埔近期要開出影城、商場做出市場區隔。

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