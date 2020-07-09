市議員施志昌9日前往大甲日南國中會勘電力設備。（陳淑娥攝）

行政院長蘇貞昌日前宣布兩年內國中小全面安裝冷氣，市議員施志昌9日前往大甲日南國中會勘電力設備，他說，如果未來要裝設冷氣，學校電力設備恐無法負荷大量用電，後續將與立法院副院長蔡其昌協助爭取改善經費。

日南國中校長舒富男指出，日南國中共有36間教室，建校至今電力設備並未有完整規劃，建校50年來，隨著校舍興建，電力線路就像年輪逐年不斷附加上去，校園內就隨處可見到校舍間拉伸的電力線路，目前電力設備相當不穩定，連教室內電扇都無法全開，還需要廣播警示，若一次開太多台電扇，就會有跳電危機，如果未來要全校裝設冷氣，電力將無法負荷，須盡快改善。

施志昌表示，海線許多學校其實建校多年來就有類似問題，過去因電力設備需求還不大，使得電力設備規劃不完整且老舊。但隨著時代進步，對於各種電器需求上升，加上中央決定兩年內全國國中小學要裝設冷氣，電力設備改善迫在眉睫，需要中央與地方縣市政府教育局一起解決。

教育局國中教育科股長陳世栓指出，目前已先補助日南國中150萬改善電力設備，已在設計規劃階段，若後續發包順利，年底就可以完成初步改善，未來對於36間教室的電扇或是冷氣都可以穩定供電。文昌國小部分，目前教育局已核定100萬補助，另外學校自籌100萬進行電力設備改善，教育局撥款後即可進行規劃設計。

施志昌表示，日南國中的電力設備要完全改善，還需要將近900萬元經費，才能徹底解決電力問題，副院長蔡其昌也會協助與國教署爭取，讓學子享受更完善教學環境。

(中時 )