由基隆市文化局每年精心策辦的「基隆青少年戲劇節」，將於11日展開！每年吸引超過千人觀賞參與的在地戲劇盛事之一，今年以「夢想」為主題，推出5檔共計11場次的優質演出，提供基隆在地熱愛戲劇的青少年揮灑創意與熱情的舞台，不只培養在地藝文種子，歷年來更累積許多觀戲人口，促進藝文扎根。

今年參演團隊橫跨基隆學界，包含基隆女中、暖暖高中、二信高中、碇內國中4校戲劇社團，集體共創的形式更是今年一大亮點，招募對劇場有興趣的青年學子在城市進行創作，同時各校團隊耗時半年以上的醞釀籌畫，自劇本創作、舞台服裝設計、排練到粉墨登場皆一手包辦，展現豐沛在地藝文能量。

基隆市文化局副局長李添慶表示，2020年是辛苦又扎實的一年，台灣在國際上的防疫有成配合現階段疫情趨緩，結合在地藝文團體與學生們的努力不懈，持續堅持才有被看見的機會。同時這也是每年基隆培養在地戲劇人才的重要契機，不論是參與學生未來就讀戲劇相關課系，或是在地民眾進場支持，基隆青少年戲劇節一直都是很棒的接觸點，向下扎根、向外推展。

李添慶指出，今年精彩的周邊體驗活動更想邀請全基隆市民一同參與，7月11與12日兩天晚上將於東岸廣場，進行驚喜快閃；7月18及19日更有3場「劇場導覽」活動，讓民眾探索劇場裡的秘密空間，搭配團隊現場情境演出，讓戲劇與民眾零距離。歡迎基隆市民一同參與，讓藝術作為橋樑，看見青少年的活力與創意。

(中時 )