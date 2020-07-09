台中25歲張姓女子初入職場，雖擁有不錯的專業能力，卻經常遭公司老鳥責罵「耳背」，她無奈尋求醫師協助，自述每次聽人說話總是聽到「宛如泡在水中的聲音」，經檢查發現竟是「耳咽管功能不全」惹的禍，所幸接受氣球擴張術治療後，症狀大幅改善。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部主治醫師許哲綸指出，耳咽管由軟骨與硬骨構成，是連結鼻咽部到中耳腔的管道，通常處於封閉狀態，只有在打呵欠、吞口水或咀嚼食物時會打開；部分民眾在搭飛機或爬高山時出現耳朵悶騷及痛感，返回地面後還產生耳鳴、聽力下降情況，就是「耳咽管功能不全」導致。

許哲綸表示，「耳咽管功能不全」在成人的盛行率約1％，其原因分為「阻塞」和「過於通暢」兩種，其中，阻塞情況較常見，發生原因包括耳咽管開口周圍組織的發炎或遭遇環境壓力變化、身體結構異常等。

張女自述，常會感覺耳朵兩側有耳鳴、耳朵悶塞情況，且聽人說話總是感覺像是隔了層膜。許哲論說，通常初期患者會建議透過藥物治療，若效果不佳，才會在耳膜上開個切口、緩解內外壓力不平衡問題；但若想尋求根治辦法，則可藉由耳咽管氣球擴張術治療，從鼻咽部的耳咽管開口、放置入伸縮型氣球導管，可有效改善症狀且術後恢復快。

(中時 )