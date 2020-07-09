G.NA在2018年於IG曬慶生照之後就消失，日前驚喜更新近況，瞬間湧入粉絲留言表想念之情。(圖/ 摘自崔智娜IG)

南韓女歌手G.NA（崔智娜）出道就唱紅許多電視劇插曲，又有火辣身材，累積不少人氣，但2016年遭爆出她在美國賣淫賺百萬，就被經紀公司Cube娛樂解約；G.NA在2018年於IG曬慶生照之後就消失，日前驚喜更新近況，瞬間湧入粉絲留言表想念之情。

2016年G.NA和經紀公司Cube娛樂解約，馬上被爆出她曾到美國賣淫3次，賺進約新台幣118萬元，當時更吵上法院，G.NA被判繳交罰金，間接證實賣淫一事，形象瞬間掉到谷底。G.NA捲入賣淫風波前，時常透過社群平台和粉絲互動，但2018年在IG分享慶生照後，就不再更新。

日前G.NA驚喜曬出她在加拿大溫哥華的照片，一張是戴口罩的自拍照，另外還有在森林內的美景照，文中標記寫著「大家都要健康」、「療癒」等親切問候的話；粉絲們看到她睽違2年更新近況，也感覺她狀態很好，紛紛激動留言，「好想妳」、「希望妳也健健康康的」、「姊姊也要過得好」。

(中時電子報)