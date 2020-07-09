八里愛心教養院「生命之美」交流活動前進淡水國小表演輪標舞。（戴上容攝）

患有腦性麻痺的小瑄9日在八里愛心教養院帶領下，與乘坐輪椅的院生到淡水國小交流，小瑄乘坐輪椅隨音樂搖擺表演舞曲「鬥牛舞」等，獲得一片掌聲，隨後小瑄教導學生操作輪椅，學生們驚呼「輪椅好重，幾乎推不動耶！」，對輪椅飆舞小瑄等人既敬佩又感動。

「生命之美」交流活動9日上午在淡水國小登場，現場由八里愛心教養院為學生帶來輔具體驗、地板滾球、性平企鵝娃娃DIY和輕黏土創作及潔牙體驗，讓學生了解身障者的限制和努力活出生命的光采，藉以培養學生的同理心。

八里愛心教養院表示，小瑄出生後就被診斷腦性麻痺症，她越想要放鬆，四肢就越不聽話，甚至連開口說話也費盡心力，力不從心的她在復健過程常常哭泣，卻從未喊痛喊累，臉上總是招牌的陽光笑容，小瑄復健成果有目共睹，現在不僅能自理生活，還加入輪標舞社團在舞池中展現舞技。

淡水國小校長吳惠花表示，日前看到輪標舞活動深受感動，今日親眼見到後更是佩服，透過闖關活動讓學生有接觸身心障礙者的機會，並了解身障者不受限於身體上的限制，讓生命有不同的高度，希望同學能珍惜並感恩自己目前擁有的，有能力時可以幫助更多人。

八里愛心教養院院長謝鑫敏表示，感謝淡水國小給院生舞台，讓更多人了解身障者的無限可能，今年「生命之美」交流活動特地製作內鑲向日葵種子的明信片，希望能將向日葵熱情傳給莘莘學子，為社會帶來更多正向的力量。

(中時 )