雙北1280元公共運輸定期票，吸引不少通勤族使用，台北市長柯文哲日前交通會報上表示，竟然有人使用月票搭超過1萬元，下令要查軌跡。北市公運處表示，從1280月票上路至今，從去年起有查獲共7件公車司機，用一張1280月票狂刷同一台公車，只為賺載客獎金，每一人皆重罰9萬元。

公運處表示，有公車駕駛為了領取載客獎金，使用1280月票在同一台公車溢刷共5萬多，稽查發現卡片明顯交易異常，後來發現是司機拿同張定期卡重複刷，溢刷部分已經扣除，扣除後再結算補助款，並依照公路法77條開罰9萬。

公運處指出，類似此手法的，共查獲7件，而每一次溢刷都破萬元，最高為5萬元，市府也向駕駛警告，請業者加強教育，市府也針對公車做稽核，針對當月所有刷卡卡片與定期票卡片等比數前十名，做逐筆檢查，若發現有異常，就會跟調閱行車影像，才會發現違規案例都是駕駛自己在刷。

(中時 )