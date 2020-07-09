在香港實施《國安法》後，澳洲宣佈包括延長簽證、協助移民等多項措施，甚至暫停與香港之間的引渡協議，大陸外交部發言人趙立堅對此回應稱，這是粗暴干涉中國內政，「中方不吃這一套」。

澳大利亞總理莫里森週四宣佈多項措施，以協助香港居民移居澳洲，包括延長簽證期限至5年。此外，莫里森還宣佈，暫停與香港之間的引渡協議。在7月9日舉行的大陸外交部例行記者會上，發言人趙立堅就此事回應外媒提問。

據《環球網》引述趙立堅表示，澳方有關言論和所宣佈的舉措，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，「中方不吃這一套，對此表示強烈譴責，並保留進一步作出反應的權利，由此造成的一切後果將完全由澳方承擔。」

趙立堅說，香港國安立法是確保「一國兩制」行穩致遠的重要舉措。法律實施後，香港的法律體系將更加完備，社會秩序將更加穩定，營商環境將更加良好，有利於香港繁榮穩定。他表示，「我要強調，任何對華施壓的圖謀都絕不會得逞，中方敦促澳方立即改弦更張，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政，以免對中澳關係造成進一步的損害。」

此外，對於部份在澳大利亞的大陸留學生遭遇種族歧視言行和暴力襲擊，趙立堅表示，澳大利亞國內針對華僑華人、中國留學生乃至亞裔的歧視現象層出不窮，其中一些人遭遇暴力襲擊，身心健康甚至生命安全受到嚴重威脅。針對這些情況，中國政府前不久發佈了赴澳留學預警和旅遊安全提醒，再次提醒廣大赴澳留學人員務必做好風險評估，謹慎選擇赴澳或返澳學習，在澳華僑華人應注意自身安全防範。中方再次敦促澳大利亞方面正視問題，採取切實措施維護和保障在澳中國公民的安全和權益。

(中時電子報)