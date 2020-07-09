陳立農日前推出新專輯《格格不入》，即將在3個月後滿20歲的他，拍攝《ELLE》7月號封面人物，透露去年從高人氣偶像男團《偶像練習生》畢業，跨出單飛的第一步，還因換髮型在微博上向粉絲道歉，年紀輕輕就經歷高密度的人生體驗，他說：「你不能讓全世界的人都喜歡你，只能盡量保持善良。」語氣裡竟帶著望盡千帆的滋味。

出生於高雄的陳立農，從小在單親家庭、夜市人生的環境，被逼著加速長大，學會早熟地用大人的角度看世界，知道世界不是永遠溫暖友善、溫飽優渥，人生遇到磕磕絆絆，得靠自己把自己拉出來，陳立農說：「靠自己『想』出來。」他透露「我常被說有『老靈魂』，這是每個人必經的過程，越早懂事，就越早踏入軌道。」生性樂觀的他帶著招牌笑臉說：「心情如果不好，我會設法扭轉自己，你知道當下再怎麼樣，時間一定會把他沖淡。自己先好好琢磨一遍就是了。」

陳立農2018年在愛奇藝偶像男團真人秀《偶像練習生》，以第二高票之姿出道，成為限定男團NINE PERCENT一員。被問到如何隻身在北京，撐過《偶練》時競爭的壓力，他坦言當時每天睡眠品質都很差，如今回想「那是因為初次接觸，很多東西都會被放大，即便後來出道後，這些狀況都是持續會有的，只是每個階段都會有新的想法。」經歷《偶練》經驗真實又寶貴，「被關注後，知道當藝人的真實面，我看留言也會受傷，有時候覺得別人看到的是片面，自己難免感到不公平，這都是要慢慢調適的心態。」

陳立農從小被媽媽教育要樂觀，因此對於負面情緒，會懂得不斷強化自我。他即將邁入20歲，生日願望期許工作上可以突飛猛進，然後有餘力照顧家裡。「年輕時都玩過了，現在要認真工作。只是說照顧家裡，因為要出來工作，勢必少了很多陪伴家人的時間，真的無法百分百兼顧。」至於如何慶祝？他說「我滿18歲也沒覺得有什麼變化，買珍珠奶茶沒有因此半價。數字只是一種印象而已。」他笑說20歲生日派對，將和粉絲一起度過。

陳立農坦言「你不能讓全世界的人都喜歡你，只能盡量保持善良。」（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

即將滿20歲的陳立農，期許工作上可以突飛猛進，有餘力照顧家裡。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

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