先前通過的復賽球衣背號改印平權運動字眼，如今大部分球員已經做出抉擇！NBA球員工會執行董事米雪兒透露，目前350名復賽球員已有285人做出選擇，另有17人繼續使用自己名字，至於最受球員歡迎的平權字眼是「平等(Equality)」。

米雪兒表示，第2受到歡迎的字眼是「Black Lives Matter(黑人的命也是命)」，「球員們非常嚴肅對待標語選擇，他們將透過這個平台傳遞個人觀點與信息，也很珍惜這次機會，去做他們想做的，他們很興奮使用標語，也向外界傳遞訊息。」

身兼NBA球員工會主席與雷霆明星後衛的保羅，也是選擇「平等」的其中1人，「我選擇『平等』是因為它提醒我們，為了獲得真正影響力且促成改變，人們需要有意識去改變環境，不要因為種族、教育、經濟與性別，對別人產生歧見。」

每位參加復賽的球員都會保留1件球衣，上面有著他們想要表達的社會正義字眼，然後這些球衣將被拍賣，所有收入捐給球員工會基金會當作慈善基金之用，不過這些印有社會正義字眼球衣並不對外販售，沒參加復賽的球員也可獲得屬於自己的球衣。

(中時 )