東洋(4105)前總座在6月底宣布退休、轉任顧問，7月新上任的總經理施俊良是6年級後段班生，在公司已任職了17年，一路從最基層業務做起，做到東洋最大的癌症部門副總，他說，希望在全世界有越來越多的國家都可以看到東洋(TTY Taiwan)的產品，未來不排除透過併購，更快速地站上國際的生技舞台。

東洋在今年3月完成和國際疫苗大廠取得經銷權，此款四價流感疫苗是由獨家專利開發的懸浮式MDCK細胞培養技術，因為非雞蛋胚胎培養，可大幅降低病毒變異導致疫苗無效的狀況，疫苗生產過程中被汙染的風險也因為是採細胞培養，而將外來汙染性降到最低。施俊良指出，今年因新冠肺炎疫情影響，國人對疫苗需求量將會較往年提升，東洋今年也首度搶進自費疫苗市場，除陸續鋪貨至既有醫院通路，也會透過子公司創益旗下的藥局、診所通路，公費自費同步進行銷售，預期今年疫苗營收比重，可望提升至約5%。

在海外市場開拓上，施俊良說，目前都朝開發中國家進行布局，其中泰國、越南公司已開始獲利、菲律賓初步已損益兩平，其它鎖定韓國、墨西哥、土耳其、印尼等新興市場設立轉投資子公司直接切入當地銷售布局。此外，透過與當地經銷商合作方式，東洋的自有產品也準備外銷到中南美洲的哥倫比亞、巴西、智利等，南亞的印度、巴基斯坦甚至俄羅斯、澳洲、非洲都有客戶洽談當中。

施俊良指出，公司利基是微脂體與微脂球技術平台，目前已透過該技術，正研發2項新藥，分別為多發性硬化症的新藥及治療內分泌的困難學名藥，且帳上現金充裕，可支應新藥研發。在困難學名藥上，因生產的技術門檻高、製程複雜，成功機率大於失敗機率，公司除自身研發外，也與國際藥廠合作共同開發，以加速開發時程。

(時報資訊)