台南市第一位女性副市長王時思，在台南市政府服務9年6個半月後，6月初向市長黃偉哲正式提出辭呈，據悉，王時思提辭呈後，即推薦研考會主委趙卿惠為接任人選，黃偉哲也以穩定市政、無縫接軌為優先原則，徵詢趙卿惠意願後，敲定趙將成為第二位女性副市長。

台南市政府高層下午證實這項新人事案，趙卿惠本人受訪低調表示「尊重市長安排」，新人事案預定明天正式對外宣布。

媒體人出身的趙卿惠，擁有中山大學中國與亞太區域研究所博士學歷，曾任自由時報台南都會新聞組長，前台南市長賴清德任內，延攬她入府擔任新聞及國際關係處當處長，之後轉任研考會主委。

黃偉哲參選台南市長時亦十分倚重趙卿惠，她當時就擔任黃偉哲擬訂政策的左右手。此外，台南市政府近年積極擘畫智慧城市、開放政府等政策及青年政策發展等，趙卿惠都擔綱要角，在南市府一級主管當中，表現亮眼。

傳出趙卿惠將接任副市長後，府內人士認為不意外，認為趙與王時思都是很有想法、有前瞻眼光，尤其，兩人都是賴清德任內獲得重用，也同樣獲得黃偉哲重用。

(中時 )