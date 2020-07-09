53歲的電焊師曾益喜與「鐵」為伍30多年，眼睛深受職業傷害，體力也大不如前，思考轉職但方向茫茫，一度陷入求職困境，太太建議他加入照服行列，從遲疑、嘗試、接受到樂在其中，職場的轉身，讓他找到人生另一種可能。
從粗重的焊鐵到細膩的照顧工作，拖地、洗馬桶、擦翻身、餵食、按摩等，已成為曾益喜的日常，心也不知不覺得跟著柔軟不少，除了義務的打理家務等外，更懂得對服務對象噓寒問暖、談天說地，交流心情，「鐵」漢搖身一變成暖男。
曾益喜表示，照服員工作看似付出，其實「受」比「施」多，他過去菸酒不離手，為了照服工作戒去多年惡習，不但有益健康，而且省下不少零用錢，服務對象的稱讚與謝意，使他重新找回自己的價值，由於父母都已故，不少老人家視他如己出，則讓他再次感受到父愛與母愛。
曾益喜進一步說，以前做電焊，回到家便累得不想說話，如今與太太一起當照服員，夫妻共同話題變多，更能設身處地為對方著想，感情也更好，除了感恩太太的鼓勵及陪伴外，亦非常謝謝雲林虎尾就業中心就服員張薰方的協助與引薦，讓他順利就業，並請領相關的就業獎勵金，為半百人生創造另種可能。
(中時 )
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