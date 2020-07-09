醫療暴力事件屢見不鮮，嘉義市警察局結合嘉義市醫師公會提供的醫護人員通訊資料，登錄於警政署「e化勤務指管系統」，醫護人員打110報案可以獲得警方迅速處理，公會理事長趙善楷致贈感謝狀，警察局長張樹德代表接受。

市警局表示，該局創新於「110受理報案系統」結合醫師公會提供的醫護人員通訊資料，建立多方聯繫管道，並將相關醫護人員的通信電話輸登於內政部警政署「e化勤務指管系統」，醫護人員如遇有治安狀況於本市撥打110報案電話，110受理報案系統畫面將顯示紅色警示訊息及報案者GPS定位，由勤務指揮中心立即派遣線上警力到場查處，維護醫護人員安全。

張樹德表示，會要求所屬員警恪遵個資法等相關規定，落實資料保密，一旦接獲醫護人員報案立即調派線上警力，迅速制止任何醫療暴力脅迫、其他非法方式滋擾醫院秩序或妨害執行醫療業務等行為，讓醫護人員擁有更安全工作環境、病患享有更好的醫療品質，打造安全有感的健康城市，建構「全齡共享、世代宜居」的新都心。

(中時 )