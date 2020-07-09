有「海上伸展台」美譽的三芝芝蘭公園觀景平台，曾經風靡不少國內外遊客，但2015年因海水鏽蝕成為危險建築拆除，歷經5年，案件去年啟動，新北市正向中央爭取經費，盼最快年底前發包，重現三芝風華。

芝蘭公園位於淺水灣旁，由三芝鄉公所闢建，1990年公所與中央共同打造延伸海上的木造觀景平台，一望無際的海天景色，是熱門拍照景點，但因木造材質不堪海水經年累月沖刷、侵蝕，基座嚴重受損，2015年拆除。

新北市議員鄭戴麗香指出，當初拆除後，居民期待要立刻就地重建，卻因海岸法等法令限制，案件延宕多年，去年案件再度重啟，盼新北市府盡速規畫，讓三芝地區能夠重新找回觀光亮點。

三芝區長林慶豐指出，目前公所預計將在原址重建景觀平台，預計總經費需要2500萬元，目前已積極向中央爭取1800萬元經費，地方則會負擔700萬元經費。

林慶豐說，新的平台除了將加強耐候性，加上該處是市府淡水到貢寮之間青春山海線的重要亮點之一，搭配鄰近周遭咖啡街，盼能創造觀光商機，活絡地方經濟。

(中時 )