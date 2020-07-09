金佑國際研發的智慧疫苗冰箱，目前雖然只代工出口給一家國際知名的慈善基金會，不過，在落腳高雄之後，將結合南台灣的冷氣、PCB、以及模具等產業，進行在地化組裝，並產出第二代或第三代可攜式智慧疫苗冰箱，進軍全球偏鄉的龐大市場。

總公司在高雄的金佑國際公司，與母公司昌益國際，成功研發的智慧疫苗冰箱，可在極端環境下，妥善保存疫苗和血清，目前主要是由合作的一家國際知名基金會，送往非洲。

金祐總經理連家學9日表示，偏鄉與離島，普遍存在醫療資源不足、就醫不便的根本問題，研發的智慧疫苗冰箱，具有斷電後，自動保冷至少5天的特性，對偏鄉地區每年在颱風豪雨季節來臨時，可能面臨斷電斷水、交通中斷的惡劣環境下，仍可讓疫苗在良好環境下妥善保存，同時解決醫護人員需將疫苗後送保存的不便性。

高雄經發局副局長高鎮遠指出，智慧疫苗冰箱是劃時代的科技產品，可在關鍵時刻，發揮智慧冷鏈的最大效果，高市府將透過KO-IN智高點及其它補助計畫，持續扶植這樣的新創科技業者，並提供試煉場域和對接市場。

據指出，金佑國際研發成功的第一代智慧疫苗冰箱，屬於固定型，但，落腳高雄之後，將進行第二代產品研發，除了固定型，也有攜帶型，並且進軍國內外市場。

金佑國際要創造的在地化產業鏈，包括南台灣的冷氣、PCB、以及模具等產業，在地組裝，醫療發達與便利的都會區，並非主要市場，而是以國內的偏鄉或離島、私人診所，甚至是大陸、日本、歐美的偏鄉或離島，以確保醫療用的疫苗或血清，可以在極端環境下，獲得良好的保存。

在六龜開業18年的醫師吳俊漢指出，老家在旗山的他，早年曾輾轉各地診所，偶然間，在前輩邀請下，來到六龜，才發現偏鄉醫療水準及設備與市區落差甚大，民眾支付同樣的健保費，卻享受不到同等的資源，因此，毅然決定在當地開業，並定期開車深入山區推動巡迴醫療工作，幫助偏鄉居民獲得更妥善的照顧。

他回憶，2008年經歷莫拉克風災，洪水造成當地交通水電全部中斷的情境，當時，只能藉由四輪驅動車及保冷箱，奔走各地，但因冷箱保存限制，只能當日往返，在獲得智慧疫苗冰箱的助力之後，將可在災難時，將醫療資源更穩定、快速的輸送到需要的區域。

(工商 )