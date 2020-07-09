為響應行政院三倍券，也振興農產業及農漁村旅遊，農委會主委陳吉仲9日宣布，農委會砸1.25億元加碼推出500萬張、面額250元的「農遊券」。陳吉仲預估，國人一起使用農遊券加三倍券，可帶動農村旅遊商機及農產品銷售的產值超過50億元，加上三倍券的消費，可以幫農民、農村及農業帶來超過200億元以上產值。

農遊券的領取方式，農委會說明，「農遊券」只有電子版，因此必須上網登錄，即日起凡持有身分證及居留證者都可以上網登記抽籤，登記時間至18日23時59分截止，並分別在14、19日中午以電腦亂數分兩梯次抽出500萬份，並於抽籤當日，以手機簡訊通知中獎人票券連結。

農委會提醒，農遊券一次抵用不找零，且必須跨鄉鎮市區使用，也提醒民眾，需在簡訊通知後60日內使用，務必要注意使用時間。

農委會表示，為便利全家出遊，以及顧及小朋友與長者沒有機，開放1個手機號碼可綁3個身分證。目前全臺有超過2千家農林漁牧業者加入農遊券消費抵用合作業者。

為使農遊券發揮搶占三倍券的最大效益，農委會也推出「非玩不可」、「非買不可」、「非吃不可」特色，輔導農漁會、休閒農場、亮點茶莊、農村酒莊等業者推出各項優惠商品組合，設計出「到農村買一車」、「到農村玩一天」、「到農村吃一餐」、「到農村住一晚」與「到森林深呼吸」等五大主題商品。

並有好康三重送，第一重國人到農業場域購買限定優惠商品，每滿1,500元，額外加贈農遊券1張，第二重使用農遊券消費加碼抽獎活動；第三重於部分農遊券合作業者場域消費，享滿千送百優惠。

(工商 )